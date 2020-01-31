https://static.news.ru/photo/4e7eef32-4396-11ea-9e03-fa163e074e61_660.jpg Александр Цыбульский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

До конца года в Ненецком автономном округе будет разработана специальная электронная система допуска в детские учреждения региона. Об этом в эксклюзивном интервью NEWS.ru сообщил губернатор НАО Александр Цыбульский. По его словам, такой «умный» контроль позволит избежать прохода на территорию образовательных учреждений региона посторонних лиц.

Глава НАО отметил, что решение о разработке и последующем внедрении такой системы было принято властями округа после трагедии, которая произошла в детском саду «Сказка» 31 октября 2019 года. Тогда мужчина, признанный позднее невменяемым, прошёл на территорию учреждения, затем зашёл в одну из групп, где нанёс шестилетнему мальчику ножевое ранение, несовместимое с жизнью.

Сотрудники детского сада не позволили убийце скрыться и удерживали его до приезда полиции.

Все необходимые меры были приняты. Более того, мы сейчас внедряем новую систему, которая максимально минимизирует участие человека в процессе принятия решения о доступе в учреждение. По сути, она будет сама принимать решение, впускать или не впускать того или иного посетителя. И если человек, которого нет в списках, будет пытаться проникнуть в учреждение с использованием утерянной карты или фальшивого документа, то сигнал тревоги будет направляться соответственно в МВД или охранное агентство, — пояснил Цыбульский.

По словам губернатора, сейчас разработка будет опробована в одном из дошкольных заведений Нарьян-Мара, а в дальнейшим этот опыт распространится и на другие детские сады и школы округа.

Если он будет успешным, то мы с удовольствием поделимся им и с другими регионами, — добавил он.

Как ранее передавал NEWS.ru, охраннику детского сада, где произошла трагедия, предъявили обвинение в халатности. Он признал свою вину частично и пояснил, что принял убийцу за родителя одного из детей. Сейчас он находится под арестом.