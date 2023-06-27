Задержан житель Нальчика, планировавший примкнуть к ВСУ

Фото: ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

ФСБ задержала по подозрению в госизмене жителя Кабардино-Балкарии, пытавшегося выехать на Украину, чтобы вступить в одно из вооруженных формирований ВСУ, сообщили в Центре общественных связей силового ведомства. По заданию украинской стороны он закупил ряд медикаментов, включая транквилизаторы, обезболивающее и психотропные вещества, и планировал перевезти их на Украину через Белоруссию.

Пресечена противоправная деятельность 35-летнего гражданина России, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника, — говорится в сообщении ЦОС.

На допросе в Москве он завил, что «повелся на пропаганду» и поблагодарил силовиков за то, что «спасли ему жизнь и дали вернуться к родным целым и невредимым».

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Ялте двух мужчин, которые подозреваются в подготовке диверсионно-террористических актов на военных объектах в Крыму. Задержанные также предлагали украинским спецслужбам фотографии и видео военных объектов на территории полуострова.