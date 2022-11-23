В России выросло число преступлений с применением оружия МВД: за 10 месяцев с начала года число преступлений с использованием оружия выросло на 30%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России января по октябрь 2022 года выросло 29,7% число преступлений с использованием оружия и боеприпасов, сообщает РБК со ссылкой на статистику МВД РФ. Отмечается, что лидерами по приросту этого вида преступлений стали приграничные с Украиной регионы.

Как сообщает издание, по темпам прироста таких преступлений лидируют Курская (+675%) и Белгородская (+213,3%) области. Третье место занимает Москва (+203,2%).

Также в России на 21,5% выросло число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных организованными преступными группами (ОПГ) и преступными сообществами (ОПС). Кроме того, за 10 месяцев более чем на 36% увеличилось количество экстремистских преступлений. Уточняется, что в отчете ведомства нет статистики по новым регионам — ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областям.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали 68 человек, причастных к незаконному восстановлению и сбыту оружия. Всего у подпольщиков было изъято свыше 300 единиц огнестрельного оружия, тысячи патронов и около 20 килограммов взрывчатых веществ.

Месяц назад сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали 123 подпольных оружейника в 45 регионах страны в рамках специальной операции. Всего силовики изъяли 353 единицы огнестрельного оружия и более 37 600 патронов, 79 кг взрывчатых веществ и 462 гранаты. Прекращена деятельность 45 подпольных мастерских по модернизации оруж