В Москву в середине февраля придёт весенняя погода

В начале следующей недели в Москве установится весенняя погода, днём столбики термометров будут достигать отметки от минус пяти до нуля градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передаёт РИА Новости. По его словам, «весна» в Москве продлится до середины недели.

С понедельника снова начинается весенняя погода... Это надолго, как минимум до середины следующей недели. До среды-четверга очень тёплая погода, — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что в начале недели температура воздуха днём в столице будет в районе минус пяти — нуля градусов.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что снег в Москве может растаять до 10 апреля. Она отметила, что сейчас в Московском регионе высота снежного покрова составляет около 47 см, однако в прогнозах на февраль и март температура воздуха ожидается выше климатической нормы. По словам синоптика, большого количества снега не ожидается, а сугробы будут постепенно таять.