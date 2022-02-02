Синоптик назвала сроки таяния снега в Москве

Сейчас в Московском регионе высота снега составляет около 47 см, однако в прогнозах на февраль и март температура воздуха ожидается выше климатической нормы, заявила синоптик Татьяна Позднякова. По её словам, большого количества снега ожидать не стоит, а сугробы будут постепенно таять, пишет «Радио 1». По прогнозам Поздняковой, снег в Москве растает до 10 апреля.

Сейчас в Московском регионе много снега — почти в 1,5 раза выше нормы. На основной станции ВДНХ высота снежного покрова сейчас 47 см. Прогноз на февраль и март звучит оптимистично — ожидается температура воздуха выше климатической нормы, в первой половине февраля существенных снегопадов не ожидается. То есть много снега не прибавится, а тот снег, который сейчас лежит, будет подтаивать, — пояснила Позднякова.

Она уточнила, что скорость таяния снега будет во многом зависеть от особенностей весенней погоды. Синоптик считает, что если во второй половине марта вместо снега уже будет идти дождь, а температура поднимется выше нуля градусов, снег в Москве растает раньше климатических норм, которые приходятся на 10–12 апреля.

Ранее стало известно, что в минувшем январе погода в Московском регионе была почти на один градус выше климатической нормы. При этом осадков выпало больше на треть, а московские сугробы выросли в полтора раза выше нормы.