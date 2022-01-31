Московские сугробы в январе выросли в полтора раза выше нормы

В минувшем январе погода в московском регионе была почти на один градус выше климатической нормы. При этом осадков выпало больше на треть. Об этом рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Январь 2022 года в Москве стал почти на градус теплее положенного с переизбытком осадков на 30% и сугробами в 1,5 раза выше нормы, — сообщил синоптик.

Ранее синоптик Александр Шувалов рассказал, что из-за циклона «Надя» в Москве в ближайшие дни выпадет четверть месячной нормы осадков. Однако он призвал граждане не пугаться. Речь в данном случае о небольшом снеге, который будет идти с перерывами. Так, во вторник, 1 февраля, ожидается около двух миллиметров осадков.

В свою очередь научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в феврале на всей территории России за исключением Чукотки установится преимущественно тёплая погода. По его словам, в особенности это касается Поволжья, Западной Сибири, Красноярского края, центра Якутии и Урала. При этом не стоит ожидать от февраля неизменно тёплой погоды, поскольку периоды похолоданий всё же будут.