https://static.news.ru/photo/2410f89a-73e7-11ea-906d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сезон летних городских веранд и кафе в 2020 году начнётся не 1 апреля, а 15 июня из-за пандемии.

Решение было принято на заседании президиума правительства города 31 марта. Начинать монтировать летние веранды нельзя раньше 1 июня 2020 года. Такая мера введена в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по распространению новой коронавирусной инфекции, сообщается на сайте мэра.

Как писал NEWS.ru ранее, в столице разрабатывают и тестируют мобильное приложение, которое позволяет отслеживать нарушения карантина пациентами с коронавирусом, добровольно оставшимися на время лечения дома.