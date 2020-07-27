В Москве жертвуют по 3 млрд рублей в год на строительство храмов

https://static.news.ru/photo/61ed9900-d005-11ea-ac7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около трёх миллиардов рублей ежегодно жертвуют в Москве на строительство православных храмов. Об этом сообщил депутат Государственной думы и куратор проекта «Программа-200» Владимир Ресин.

Во время осмотра строящихся храмов на северо-западе столицы он отметил, что больше всего пожертвований поступает от рядовых жителей.

У них есть потребность в духовном развитии, в сохранении традиционных основ своих семей, в преображении их района, в созидании новой летописи Москвы, — приводит слова политика «Интерфакс».

Ресин высказал мнение, что российский народ «мудрее и дальновиднее многих политиков», потому что понимает, как именно надо строить будущее для детей и внуков.

«Программа-200» предусматривает строительство в Москве двух сотен храмов шаговой доступности. Проект в 2009 году инициировал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Церкви возводят за счёт средств фонда «Поддержки строительства храмов города Москвы», учреждённого финансово-хозяйственным управлением Русской православной церкви. Фонд пополняется за счёт пожертвований и добровольных взносов. При этом столичное правительство бесплатно выделяет землю под церкви и решает вопросы по прокладке коммуникаций.

В общей сложности в северо-западном административном округе столицы находятся 28 действующих церквей. Введено в эксплуатацию пять новых, ещё шесть находятся в стадии строительства, а три храма — на этапе проектирования.

В ноябре 2020 года, по словам Ресина, в Южном Тушине должны сдать церковь в честь священномученика Ермогена. Она уже почти готова, её украшают, внутри установлен позолоченный деревянный иконостас.

Также в ноябре предполагается сдать храм Константина и Елены в Митине, он должен стать самым высоким в этом районе Москвы.

Ранее NEWS.ru писал, что строительство главного храма Вооружённых сил обошлось в 6 млрд рублей. Изначально было заявлено, что он возводится на народные пожертвования. В начале 2020 года выяснилось, что половину средств выделили бюджеты Москвы и Московской области. Оставшиеся 3 млрд составили, по официальным заявлениям, деньги частных лиц. Однако в списке из 64 тысяч жертвователей оказались сотни бюджетных организаций со всей страны.