В Москве зафиксировано превышение числа участников надомного голосования

https://static.news.ru/photo/bfa5c03a-ba3f-11ea-bc57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Значительное превышение числа участников голосования на дому выявлено в Москве на участках 2771 и 2773 района Раменки, заявил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в столице Илья Массух.

По его словам, прибывшая на участки мобильная группа смогла зафиксировать почти 10-кратное расхождение.

Поступила информация о значительном превышении надомного голосования на участках 2771 и 2773. Наша группа мобильная приезжала и действительно увидела расхождение чуть ли не в 10 раз, то есть в УИК (участковой избирательной комиссии. — NEWS.ru) записано на надомное голосование 30 человек, а там приносят список из 300 и такую же пачку с бюллетенями. Мы обратились в МГИК (Мосгоризбирком. — NEWS.ru), с этими кейсами разберутся, и есть вероятность, что все более 600 бюллетеней будут признаны недействительными... По этому случаю будут разбираться правоохранительные органы, — рассказал Массух, слова которого передаёт РИА Новости.

Руководитель штаба заверил, что сигналы поступают со всех каналов — в случае выявления нарушения процедуры голосования Общественный штаб будет настаивать на аннулировании целых урн.

Как писал NEWS.ru, о необходимости внести изменения в Основной закон заявил президент РФ Владимир Путин во время послания к парламенту 15 января 2020 года. Изменения к Конституции были разработаны в кратчайшие сроки и оформлены в виде законопроекта, который одобрили в Госдуме, Совете Федерации и региональных парламентах.

В числе поправок есть инициатива депутата Госдумы, космонавта Валентины Терешковой, которая предполагает обнуление сроков действующего главы государства Владимира Путина. Это позволит ему снова занять свой пост после принятия поправок. Сейчас идёт четвёртый срок Путина и второй подряд после избрания в 2012 году.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.