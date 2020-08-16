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В Москве задержали избившего годовалую дочь мужчину

15:26, 16 августа 2020 210
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи задержали москвича, которого подозревают в избиении годовалой девочки.

Об этом рассказала старший помощник руководителя ГУ СК РФ по Москве Юлия Волкова, передаёт РИА Новости. По данным следствия, 15 августа в квартире на юго-востоке Москвы мужчина 1999 года рождения избил годовалую дочь своей сожительницы. Ребёнка доставили в больницу с множественными травмами головы и тела.

Дело расследуется по статье о покушении на убийство малолетнего. С задержанным проводят необходимые следственные действия, правоохранители устанавливают мотивы и обстоятельства инцидента.

NEWS.ru ранее сообщал об избиении несовершеннолетнего в Липецке. Мать пострадавшего девятилетнего мальчика обещала купить сыну планшет, если тот никому не расскажет, что его избил сожитель женщины. 

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