В Москве задержали избившего годовалую дочь мужчину

Следователи задержали москвича, которого подозревают в избиении годовалой девочки.
Об этом рассказала старший помощник руководителя ГУ СК РФ по Москве Юлия Волкова,
Дело расследуется по статье о покушении на убийство малолетнего. С задержанным проводят необходимые следственные действия, правоохранители устанавливают мотивы и обстоятельства инцидента.
NEWS.ru ранее сообщал об избиении несовершеннолетнего в Липецке. Мать пострадавшего девятилетнего мальчика обещала купить сыну планшет, если тот никому не расскажет, что его избил сожитель женщины.
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