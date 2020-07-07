В Москве за сутки вылечились от коронавируса 2066 пациентов

https://static.news.ru/photo/b4d0989a-c05e-11ea-aef4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за сутки ещё 2066 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2066 пациентов, — отметила Ракова.

Всего число людей, вылечившихся от нового заболевания, увеличилось до 159 718.

По данным на 7 июля, число подтверждённых случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 6368. За всё время в стране зарегистрировано 694 230 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наибольшее число случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве — 629.

Как ранее писал NEWS.ru, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что не доверять официальной статистике по погибшим от коронавирусной инфекции бессмысленно. По его словам, врачи всегда проводят вскрытие умерших, после чего определяют истинную причину смерти, и это отражается в итоговых цифрах.