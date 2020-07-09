В Москве за сутки умерли 28 пациентов с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/251a3fba-746b-11ea-8c92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за сутки умерли 28 пациентов. У всех был положительный тест на коронавирусную инфекцию.

В Москве скончались 28 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении оперштаба.

За время пандемии в столице умерли 4087 человек.

По состоянию на 9 июля общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 707 301. За время пандемии от коронавируса вылечились 481 316 жителей России, скончались от инфекции 10 843 человека.

В мире коронавирусом заразились более 12,1 млн человек, свыше 552 тысяч умерли и более 7 млн излечились. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 3,1 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 769 тысяч заболевших.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович призвала москвичей не забывать о ношении средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, несмотря на психологическую усталость.

Столичный мэр Сергей Собянин заявил, что на улицах Москвы с 13 июля отменяется масочный режим. Однако ношение масок и перчаток будет обязательным в транспорте, магазинах и других общественных местах, писал NEWS.ru.