В Москве за сутки умерли 27 пациентов с COVID-19

https://static.news.ru/photo/81927ee2-8bf4-11ea-bd41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За минувшие сутки в российской столице зафиксировано 27 летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили в московском оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

В Москве скончались 27 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — говорится в сообщении штаба.

За время пандемии в столице умерли 4143 человека.

Ранее власти города сообщили о снятии всех ограничений для работы бизнеса с 13 июля 2020 года. В силе останется только необходимость соблюдать санитарные требования.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что власти не ожидают второй волны коронавируса в ближайшее время. Ранее оперштаб сообщил о гибели 28 пациентов с COVID-19. По его словам, у экономики столицы есть высокие шансы на восстановление в ближайшее время. Однако он подчеркнул, что на многих предприятиях процесс восстановления идёт очень сложно. Градоначальник также добавил, что столица преодолела основные проблемы пандемии коронавируса. По его мнению, она стала огромным испытанием.

По состоянию на 11 июля 2020 года в мире зарегистрировано 12 322 395 заражённых коронавирусом. От болезни скончались 556 335 человек. ВОЗ объявила вспышку COVID-19 пандемией 11 марта 2020 года. На данный момент лидером по числу заражённых остаются США, второе место занимает Бразилия, третье — Индия, а на четвёртом расположилась Россия.