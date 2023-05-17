В центре Москвы появится памятник погибшей журналистке Дарье Дугиной

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Церемония прощания с журналистом и политологом Дарьей Дугиной

В Миусском сквере в центре Москвы установят памятник погибшей российской журналистке Дарье Дугиной, сообщает «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Общественной палаты России. Отмечается, что сквер находится напротив здания ОП. Отец журналистки Александр Дугин рассказал, что в этих местах прошло ее детство.

Издание напоминает, что Дарья Дугина погибла 20 августа 2022 года в результате подрыва ее автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Как установили в ФСБ РФ, убийство организовали украинские спецслужбы.

По инициативе Общественной палаты РФ ранее именем Дарьи Дугиной была названа одна из улиц Мелитополя, на которой также появился мурал с ее изображением. Портрет журналистки появился и на стене одного из домов в Геническе. Также на площадке ОП РФ инициирована международная молодежная премия имени Дарьи Дугиной «Русский фронтир».

Кроме того, как сообщили в ОП, в ближайшее время бюст Дарьи Дугиной появится на месте ее гибели, куда приносят цветы множество неравнодушных людей.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что Киев продолжит нападать на русских по всему миру. «Убивали их и будем убивать», — сказал он, отвечая на слова журналиста о том, что американская разведка признала киевские власти причастными к теракту, в котором погибла Дарья Дугина.