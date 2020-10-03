В Москве сотрудники кинотеатра светили лазером в лицо экс-министру ДНР

https://static.news.ru/photo/98abf4ae-0639-11eb-a4b2-fa163e074e61_660.jpg Игорь Стрелков Фото: mosnovosti/t.me

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков пришёл в московский Дом кино без маски. Администрация кинотеатра решила бороться с игнорирующими меры предосторожности посетителями необычным способом — им светили в лицо лазерной указкой.

Одной из «жертв» стал Стрелков. Он подчеркнул, что рядом с ним тоже были люди без масок, но якобы в лицо светили только ему.

Мне просто повезло, что мне не попали этой указкой в глаз. Почему выбрали меня, я, честно говоря, не понял, — рассказал Стрелков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, артисты достаточно плотно стояли на сцене и на них не было средств индивидуальной защиты. Стрелков считает, что меры предосторожности нужно в первую очередь соблюдать организаторам.

А то получается, что гости, которых рассадили с соблюдением так называемой социальной дистанции, должны носить маски, а артисты и режиссёры нет, — возмутился Стрелков.

Он подчеркнул, что не жаловался в администрацию Дома кино.

NEWS.ru писал, что власти Украины объявили Стрелкова в розыск за «нарушение законов и обычаев войны». Генпрокуратура страны считает, что экс-министр ДНР отдавал приказы на похищение, пытки и убийства проукраински настроенных жителей Донецкой области.