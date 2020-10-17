В Москве снизился уровень наполняемости общественного транспорта

https://static.news.ru/photo/ce0da242-1119-11eb-843a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Москвы снизился уровень наполняемости общественного транспорта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам градоначальника, трафик передвижения по Москве показывает, что общая транспортная наполняемость снизилась на 1 млн пассажиров. В целом столица в сравнении с прошлогодними показателями за аналогичный период демонстрирует снижение на 39%.

Как отметил Собянин, ограничения, касающиеся передвижений по Москве пожилых людей, горожан с хроническими заболеваниями и школьников, помогут изменить в лучшую сторону ситуацию с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

Если взять эти группы и снизить их передвижение и контакты, то мы, вполне возможно, добьёмся положительного результата, — сказал мэр в эфире телеканала «Россия 1».

Как ранее передавал NEWS.ru, 42% заболевших коронавирусом москвичей пользовались общественным транспортом. Такие данные приводит столичный оперштаб.