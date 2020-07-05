В Москве скончались ещё 22 пациента с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/cc4ad476-bf01-11ea-a8c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве за сутки зафиксировали ещё 22 летальных исхода от коронавирусной инфекции. Таким образом, число смертей в столице составило 3975. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

В Москве скончались 22 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, — сообщили в штабе.

Как писал NEWS.ru, московские медики за минувшие сутки выявили 650 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число выявленных заболевших в городе достигло 224 860. Столица по-прежнему лидирует среди всех российских городов по числу заразившихся.

После завершения режима самоизоляции 9 июня количество новых инфицированных COVID-19 сократилось на 59%. Среди новых зафиксированных случаев заражений 43,5% составили люди от 18 до 45 лет, 33,4% — от 46 до 65 лет, 12,8% — от 66 до 79 лет. Доля детей среди инфицированных составляет 5,7%. Меньше всего среди новых пациентов людей старше 80 лет — 4,6%.

Эпидемиологическая ситуация в столице постепенно улучшается. В городе открыты фитнес-клубы и физкультурно-оздоровительные комплексы, разрешено заниматься на уличных тренажёрах. Доступны пешие прогулки, разрешено пользоваться детскими площадками. Открыты парки и скверы, кроме парка «Зарядье». Возобновлена работа предприятий торговли, кафе и ресторанов, организаций сферы услуг. Принимают воспитанников детские сады и образовательные учреждения.