В Москве родился детёныш редких чёрных аистов

https://static.news.ru/photo/4608647a-a94c-11ea-bc5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: mos.ru

В Московском зоопарке появился на свет детёныш редких чёрных аистов. Этот вид пернатых занесён в Красные книги РФ, Белоруссии и нескольких других стран.

О рождении детёныша аиста сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. По её словам, стабильного размножения данного вида удалось добиться только шесть лет назад. До этого проблема заключалась в крайне беспокойном нраве птиц.

Дело в том, что чёрные аисты при большом скоплении людей могут разбить кладку. Однако орнитологи, работающие в Московском зоопарке, нашли решение этой проблемы — они стали заменять настоящие яйца муляжами и помещать их в гнёзда.

Когда птенцы уже готовы вылупиться, яйца возвращают обратно родителям. Сейчас, после появления детёныша на свет, специалисты стараются не беспокоить семейство. Зоологи оставляют в вольере корм, которым взрослые аисты делятся с детёнышем, и наблюдают за птицами издалека, — приводятся слова Акуловой на официальном сайте мэра Москвы.

Позднее, когда птица вырастет, она будет жить в одном из российских или заграничных зоопарков.

Как ранее передавал NEWS.ru, в зоопарке Москвы в период с 5 по 11 мая родились десять дагестанских туров, сообщает зоосад в социальных сетях.