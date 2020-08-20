В Москве началось прощание с Легкоступовой

https://static.news.ru/photo/0b3198ba-e2ce-11ea-8868-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

На Троекуровском кладбище в столице началась церемония прощания с певицей Валентиной Легкоступовой. Гражданская панихида проходит в похоронном доме Троекурова, а проводить артистку в последний путь пришли близкие, друзья, коллеги и многочисленные поклонники её таланта.

На церемонию пришли муж звезды яхтсмен Юрий Фирсов, певица Светлана Лазарева, дети и другие знаменитости. Они подходят к гробу, утопающему в цветах и окружённому траурными венками.

Дочь Легкоступовой Анетта Бриль трогательно обратилась к своей маме и пообещала, что «никому не даст порочить её честное имя».

В нашей жизни бывают люди, которые не испытывают чувства зависти. Мне очень жаль, что настоящий человек, настоящий друг сегодня ушла. Она излучала свет, находиться с ней в одной гримёрной было большое удовольствие, — приводит слова певицы Светланы Лазаревой РИА Новости.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа 2020 года в больнице Москвы в возрасте 54 лет. В клинику исполнительница попала с черепно-мозговой травмой. Она впала в кому незадолго до смерти.

Певица, перед тем как оказаться в больнице, рассказала дочери Анетте Бриль о том, как получила травму головы, которая в итоге привела к её смерти. По словам дочери, по дороге в клинику исполнительница призналась, что упала сама. До обнародования этих сведений в СМИ муссировались слухи о причастности к инциденту с падением певицы её мужа Юрия Фирсова.

Однако никто из родственников и друзей Легкоступовой не заявил об этом в общении со следователями. После этого Бриль пришла на телепрограмму «Пусть говорят» и в эфире Первого канала рассказала об угрозах со стороны вдовца исполнительницы.

Как писал NEWS.ru, ранее телеведущая Дана Борисова сообщила, что не понимает, почему певица Валентина Легкоступова поспешно вышла замуж и обвенчалась с едва знакомым мужчиной.