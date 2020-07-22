В Москве объявили программу общегородского выпускного вечера

https://static.news.ru/photo/5ccf19c8-ccac-11ea-a165-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общегородской выпускной вечер пройдёт 24 июля в Парке Горького. Об этом сообщает пресс-служба комплекса социального развития Москвы.

Отмечается, что мероприятия пройдут в спецзонах с разными тематиками на территории всего парка. Концерт, на котором выступят более 40 артистов, начнётся в 22:00, а в полночь прогремит праздничный салют.

Безусловно, в этом году, как и всегда, приоритетом для нас является безопасность. Поэтому мы предусмотрели строгое соблюдение всех эпидемиологических норм, — рассказали в ведомстве.

При входе в парк выпускники окажутся на первой площадке «Фантазия #Мечтай» — на красной ковровой дорожке, где их будут ждать фотографы и театрализованные представления.

Далее идёт зона «Коммуникация #Общайся» с участием популярных комиков телеканала ТНТ.

В зоне «Искусство #Твори» можно будет побывать в необычном арт-лабиринте, а на территории зоны «Экология #Береги» выпускники смогут отдохнуть под выступления джазовых музыкантов.

Праздничный концерт будет проходить на сцене Пушкинской набережной. С 22:00 до 06:00 на ней выступят Полина Гагарина, Рита Дакота, Iowa, Brother$, T-Killah, Олег Майами.

Вход на территорию парка с 24 по 25 июля будет открыт только для выпускников. Всем участникам мероприятия в автобусе измерят температуру и раздадут маски. На входе в парк выпускникам повторно измерят температуру, а руки обработают антисептиком.

Людей с повышенной температурой к участию в мероприятии не допустят, сообщает «Москва 24».

Как ранее писал NEWS.ru, руководство Москвы готовилось к этому мероприятию, и показатели заболеваемости в столице, которые «действительно идут вниз», позволяют провести «праздник для московских выпускников», сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.