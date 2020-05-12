В Москве начали работать призывные комиссии

https://static.news.ru/photo/bb81252c-946e-11ea-a9af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Мельников/РИА Новости

Пресс-служба Западного военного округа сообщила о начале работы призывных комиссий в столице.

С 20 мая из Москвы и Подмосковья уже пройдут первые отправки в войска. Все призывники пройдут тестирование на коронавирус, — говорится в сообщении ведомства.

Планируется, что из Москвы и области отправятся на службу около 10 тысяч новобранцев. К работе приступили около 900 муниципальных призывных пунктов.

В военных комиссариатах организованы мероприятия по противодействию распространения вирусных инфекций, включая термометрию прибывающих граждан, зонирование и дистанцирование, регулярную дезинфекцию помещений. Работа военных комиссариатов организована и проводится с учётом ограничительных мероприятий, введённых в регионах, — отметили военные.

Как ранее сообщал NEWS.ru, призывные комиссии планировали возобновить работу с 12 мая 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции было решено проводить собеседования с призывниками в режиме онлайн.