В Москве начали работать призывные комиссии

Пресс-служба Западного военного округа сообщила о начале работы призывных комиссий в столице.
С 20 мая из Москвы и Подмосковья уже пройдут первые отправки в войска. Все призывники пройдут тестирование на коронавирус, — говорится в сообщении ведомства.
Планируется, что из Москвы и области отправятся на службу около 10 тысяч новобранцев. К работе приступили около 900 муниципальных призывных пунктов.
В военных комиссариатах организованы мероприятия по противодействию распространения вирусных инфекций, включая термометрию прибывающих граждан, зонирование и дистанцирование, регулярную дезинфекцию помещений. Работа военных комиссариатов организована и проводится с учётом ограничительных мероприятий, введённых в регионах, — отметили военные.
Как ранее сообщал NEWS.ru, призывные комиссии планировали возобновить работу с 12 мая 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции было решено проводить собеседования с призывниками в режиме онлайн.
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