В Москве избили актёра Владислава Манина

https://static.news.ru/photo/537b5db4-1784-11eb-9e0f-fa163e074e61_660.jpg Владислав Манин Фото: maninvladislav/instagram.com

Звезду фильмов «Т-34» и «Zомбоящик» избили на глазах жены и сына. Инцидент произошёл у торгового центра в Москве.

Манин вместе с семьёй ждал такси, когда к нему подъехала компания людей, перегородившая дорогу таксисту. Манин попытался с ними поговорить, завязалась драка, сообщает Lenta.ru.

34-летнему артисту врачи диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рваную рану головы. Актёр уже написал заявление в полицию.

Был бы кто-то на моем месте, его бы уже не стало, — подчеркнул Манин после случившегося.

Как ранее писал NEWS.ru, в Москве правоохранительные органы задержали звезду сериала «Кадетство» за драку с персоналом скорой помощи.

Отмечается, что медиков вызвала подруга актёра Екатерина Бобкова, которая проходила свидетельницей по уголовному делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.