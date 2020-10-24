В Москве избили актёра Владислава Манина

Звезду фильмов «Т-34» и «Zомбоящик» избили на глазах жены и сына. Инцидент произошёл у торгового центра в Москве.
Манин вместе с семьёй ждал такси, когда к нему подъехала компания людей, перегородившая дорогу таксисту. Манин попытался с ними поговорить, завязалась драка,
34-летнему артисту врачи диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и рваную рану головы. Актёр уже написал заявление в полицию.
Был бы кто-то на моем месте, его бы уже не стало, — подчеркнул Манин после случившегося.
Как ранее писал NEWS.ru, в Москве правоохранительные органы задержали звезду сериала «Кадетство» за драку с персоналом скорой помощи.
Отмечается, что медиков вызвала подруга актёра Екатерина Бобкова, которая проходила свидетельницей по уголовному делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина.