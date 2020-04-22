В Москве безработица выросла на 45% за три недели

https://static.news.ru/photo/44f99f52-847d-11ea-bfc4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Уровень безработицы в Москве с 28 марта, то есть с введения режима нерабочих дней из-за ситуации с распространением коронавируса, вырос на 45%. Об этом заявил руководитель центра занятости населения города «Моя работа» Роман Шкут.

Уровень зарегистрированной безработицы в Москве до пандемии был 0,4%, уровень оценки Международной организации труда — 1,5%. Буквально за три недели работы центра в таком режиме у нас уровень зарегистрированной безработицы вырос практически на 45% и составляет 0,66%, — сказал Шкут в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 22 апреля.

По его словам, если говорить о людях, которые самостоятельно регистрируются на ресурсе центра, то с 30 марта 17 тысяч зарегистрированы как безработные, а 14 тысяч получают пособие.

Если говорим про компании, то мы не наблюдаем сейчас статистики массового увольнения. Они или оформляют на простой, или делают нерабочие дни, — добавил директор организации.

Он уточнил, что всего в центре занятости зарегистрированы 62 тысячи человек.

Как писал NEWS.ru, председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощённом порядке регистрации безработных на бирже труда, который будет действовать до конца 2020 года.

Ранее глава государства Владимир Путин объявил, что федеральное пособие по безработице в размере 12 130 рублей в месяц и надбавки к нему на несовершеннолетних детей будут выплачиваться в упрощённом порядке по заявлению граждан, потерявших работу, вне зависимости от прежних доходов.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились 2,56 млн человек, погибли 177,77 тысячи, выздоровели 697,6 тысячи.

В России на 22 апреля общее число инфицированных в России достигло 57 999, умерли 513, выздоровели 4420.