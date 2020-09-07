В Москве арестовали таксиста, отравившего и обокравшего пассажира

https://static.news.ru/photo/9c65099c-f116-11ea-ae7c-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Москве арестовал таксиста, который в 2018 году отравил психотропным веществом впоследствии скончавшегося клиента и обокрал его. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.

По её словам, 37-летнего Рахмана Сулейманова обвиняют в разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, Сулейманов являлся частным таксистом. Воспользовавшись тем, что клиент был пьян, он неустановленным способом ввёл в организм 31-летнего мужчины психотропные вещества. После того, как препараты подействовали, таксист обокрал пассажира и в бессознательном состоянии оставил на улице вблизи Измайловского шоссе.

Утром 27 декабря 2018 года тело обнаружили прохожие. Согласно заключению эксперта, смерть наступила от острого сочетанного отравления этиловым спиртом и психотропным препаратом.

Таксист ездил на машине со скрытыми номерами, поэтому его удалось задержать только сейчас.

Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, — цитирует Иванову РИА Новости.

Ранее одна из больниц Москвы сообщила о поступлении в медицинское учреждение мужчины с признаками отравления неустановленным веществом. Пострадавший также заявил о пропаже банковской карты, с которой оказались списаны 16 тысяч рублей. Инцидент случился после поездки мужчины в такси. Пострадавший уточнил, что после отдыха в ресторане на Пятницкой улице он сел в машину такси, припаркованную у заведения. В дороге водитель предложил ему попить воды. После этого мужчине стало плохо. Такси остановилось, он вышел из салона и пешком добрался до дома. Там и обнаружил пропажу карты, писал NEWS.ru.