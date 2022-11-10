Раскрыта личность самого молодого фигуранта дела о госизмене Последний арестованный в Москве фигурант дела о госизмене оказался 21-летним астраханцем

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глеб Вердиян, последний арестованный в Москве фигурант дела о государственной измене, оказался 21-летним астраханцем, сообщает РИА Новости. Отмечается, что арестованный — один из самых молодых фигурантов по статье «госизмена» в современной истории России.

Как указано на странице молодого человека во «Вконтакте», он родился 10 сентября 2001 года (в пресс-службе Лефортовского суда Москвы назвали аналогичную дату рождения) и в прошлом году окончил колледж строительства и экономики АГАСУ в Астрахани.