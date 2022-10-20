Российского ученого Луканина осудили на семь с половиной лет за измену Ученого Луканина приговорили к семи с половиной годам колонии за госизмену в пользу Китая

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Томский областной суд признал физика Александра Луканина виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК (государственная измена), сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда. Его приговорили к семи с половиной годам колонии строгого режима и ограничению свободы на два года.

С учетом статьи 64 УК, которая предусматривает назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено, его приговорили к 7,5 года колонии строгого режима, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Луканина задержали в рамках уголовного дела о госизмене в пользу Китая. По данным источника в правоохранительных органах, он передал Китаю секретные российские разработки, «связанные с альтернативными источниками питания». Семья Луканина сообщила о его задержании 30 сентября 2020 года. После этого ни его близкие, ни адвокаты, ни СМИ несколько дней не могли выяснить, где он находится. Позднее он был найден в столичном СИЗО «Лефортово».

Луканин сначала работал в Томском политехническом университете, затем в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН, где с группой учёных разрабатывал высоковольтные источники питания. После выхода на пенсию его пригласили на работу в Шэньянский университет в Китае.