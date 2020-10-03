Обвиняемого в госизмене томского учёного Луканина доставили в «Лефортово»

https://static.news.ru/photo/996a3400-0625-11eb-b656-fa163e074e61_660.jpg Фото: Саша Луканин/Facebook

Томский учёный-физик Александр Луканин, обвиняемый в госизмене, находится в столичном СИЗО «Лефортово», сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, посетившая изолятор. Ранее защита учёного не располагала данными о его местонахождении и о том, какое обвинение ему предъявлено.

Вчера мы снова заходили в «Лефортово». В первую очередь нашли там Луканина Александра Александровича — 65-летнего учёного, арестованного по обвинению в госизмене. Мы попросили его к нам прийти, но он отказался, сказав сотруднику СИЗО, что «до разговора с адвокатом он ни с кем общаться не будет», — сообщила ТАСС Литвинович.

Луканина задержали в рамках уголовного дела о госизмене в пользу Китая. По данным источника в правоохранительных органах, он передал Китаю секретные российские разработки, «связанные с альтернативными источниками питания».

Луканин сначала работал в Томском политехническом университете, затем в Институте физики прочности и материаловедения СО РАН, где с группой учёных разрабатывал высоковольтные источники питания. После выхода на пенсию его пригласили на работу в Шэньянский университет в Китае.

Как писал NEWS.ru, начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) ЦНИИмаша Романа Ковалёва приговорили к семи годам колонии за госизмену. Он сам признал вину. Ковалёв будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Адвокат обвиняемого в госизмене ещё одного сотрудника ЦНИИмаша — Виктора Кудрявцева — Евгений Смирнов считает, что арест Ковалёва был связан с делом его подзащитного. По версии следствия, 75-летний Кудрявцев в 2013 году с помощью электронной почты передал секретные сведения в Фон-Кармановский научный институт в Брюсселе, с которым ЦНИИмаш сотрудничал по программе FP7-SPACE. Эти данные могли быть использованы для создания нового оружия. Пожилого учёного обвинили в госизмене и посадили в СИЗО, где у него позже диагностировали рак. Сам специалист виновным себя не признаёт. По его словам, программа утверждена на правительственном уровне, а отчёты по ней публиковались в открытом доступе.