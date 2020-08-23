В московском музее Бахрушина отпала штукатурка

В помещении магазина театрального музея имени Бахрушина в Москве обрушилась часть потолка. В результате инцидента никто не пострадал.
Произошло отслоение части штукатурного состава потолочного покрытия цокольного этажа, — сообщили в пресс-службе музея.
В связи с происшествием была вызвана скорая помощь, которая констатировала лёгкие ссадины у сотрудницы магазина. На объект вызваны инженеры и служба безопасности. Они устанавливают детали инцидента. Проход в эту зону музея был перекрыт,
По данным представителей учреждения, ремонт в здании не проводился около года.
Как ранее информировал NEWS.ru, потолок обрушился на голову спящей пенсионерке в Комсомольске-на-Амуре.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен