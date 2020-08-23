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В московском музее Бахрушина отпала штукатурка

16:48, 23 августа 2020
Фото: vk.com/bahrushinmuseum

В помещении магазина театрального музея имени Бахрушина в Москве обрушилась часть потолка. В результате инцидента никто не пострадал.

Произошло отслоение части штукатурного состава потолочного покрытия цокольного этажа, — сообщили в пресс-службе музея.

В связи с происшествием была вызвана скорая помощь, которая констатировала лёгкие ссадины у сотрудницы магазина. На объект вызваны инженеры и служба безопасности. Они устанавливают детали инцидента. Проход в эту зону музея был перекрыт, пишет «Интерфакс».

По данным представителей учреждения, ремонт в здании не проводился около года.

Как ранее информировал NEWS.ru, потолок обрушился на голову спящей пенсионерке в Комсомольске-на-Амуре.

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