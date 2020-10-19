В Минздраве спрогнозировали ситуацию с COVID-19 на две недели

https://static.news.ru/photo/69ce0406-11f6-11eb-b375-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заболеваемость коронавирусом в России будет расти в ближайшие две недели, а затем ситуация стабилизируется. Такого мнения придерживаются в Минздраве РФ.

Главный внештатный специалист ведомства по инфекционным болезням Владимир Чуланов предположил, что нарастание будет не столь динамичным, как в настоящее время. Он пояснил, что количество заболевших будет увеличиваться, поскольку с момента ухода школьников на каникулы и части работников на удалёнку прошло мало времени.

Специалист также отметил, что меры, принимаемые в связи с распространением инфекции, дают результат с некоторым отставанием. По его словам, их эффект станет ощутим чуть позднее, сообщает РИА Новости.

Согласно последним данным, в России с начала пандемии заболели более 1,4 млн человек. За последние сутки было выявлено около16 тысяч новых случаев заражения. Большинство из них пришлось на Москву, Санкт-Петербург и Подмосковье.

Как ранее писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин назвал ситуацию с COVID-19 в России непростой. Он подчеркнул, что в настоящее время важно максимально снизить риск заражения, в особенности для людей, которые страдают хроническими заболеваниями и больше остальных уязвимы перед инфекциями.