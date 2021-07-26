В Минздраве рассказали о числе жалоб на побочные эффекты от вакцин

Количество сообщений о нежелательных реакциях на вакцины для профилактики корoнавирусной инфекции достаточно невелико. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глaголев в ходе прямой трансляции обучающего семинара по мониторингу безопасности вaкцинопрофилактики от новой корoнавирусной инфекции.

Сегодня, несмотря на то, что мы выходим на очень широкую иммунизацию, количество сообщений о нежелательных реакциях на вакцины для профилактики COVID-19 достаточно невелико, — подчеркнул он.

Глaголев добавил, что недопустимы санкции в отношении врачей, сообщающих о побочных проявлениях после вакцинации. По его мнению, таких медиков нужно стимулировать.

В России предложили наказывать за призыв к отказу от вакцинации от коронавируса. С соответствующей инициативой вышел заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров.

Депутат Госдумы, зампред парламентской комиссии по здравоохранению Николай Говорин сообщил, что поддерживает введение наказания за призывы к отказу от вакцинации.