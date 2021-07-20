Надо что-то делать: в Госдуме хотят наказывать за агитацию против прививок

В России предложили наказывать за призыв к отказу от вакцинации от коронавируса. С соответствующей инициативой вышел заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко также заявил о необходимости наказания для врачей-антипрививочников. Депутат Госдумы, зампред парламентской комиссии по здравоохранению Николай Говорин в интервью NEWS.ru заявил, что поддерживает введение наказания за призывы к отказу от вакцинации. По словам депутата, люди регулярно гибнут от недостоверной информации о прививках, полученной из сомнительных источников, и с этим «надо что-то делать».

— Вы поддерживаете предложение о наказании за призыв не прививаться?

— Да. Каждый вправе выбрать, будет ли он прививаться, каждый несёт ответственность за себя. Как говорит об этом президент Владимир Путин, по большому счёту, вакцинация — дело добровольное. Однако, когда неэксперты и неспециалисты начинают поднимать такую бучу о прививках, такую информационную бурю о том, что прививки вредны и не надо вакцинироваться — это совершенно недопустимо. Так уж сложилось, что примерно треть людей очень внушаемы и они могут поддаться этим опасным призывам и пострадать. Важно проводить грамотную информационную работу с людьми. Как мы видим, это достаточно жёстко делают и в странах, на которые все ориентируются, которые обычно служат примером демократизма.

Если говорить о самой вакцинации, то моя позиция в том, чтобы каждый выбирал сам, за детей решали родители, ну и те, кто по роду деятельности рискует заразиться и заразить других, должен вакцинироваться или искать другую работу. При этом строгие меры должны быть против тех неспециалистов, которые распространяют недостоверную информацию о препаратах. На сегодняшний день накопилось уже достаточно информации, чтобы можно было дать объективную оценку прививкам.

Сергей Булкин/NEWS.ru

— Однако автор инициативы особо подчёркивал именно то, что некоторые медики распространяют недостоверные сведения о вакцине и отговаривают от прививок. Может быть, стоит в первую очередь уделить внимание этой проблеме?

— Ну, слушайте, врачи — это тоже люди, среди них есть разные личности с разными мировоззренческими позициями. Совсем не 99,99% врачей во всём друг с другом соглашаются, и неправильно так ссылаться на «мнение какого-то врача, из какой-то больницы, который что-то сказал». Даже когда созывают консилиум врачей по поводу какого-то сложного случая с пациентом, почти все скажут, что надо, например, оперировать, а один скажет — нет, лучше лежать в палате без операции. Это не инакомыслие. Мнение профессионалов нужно учитывать в целом, при этом в первую очередь ориентироваться на узких специалистов. К тому же есть опыт других стран, и все мы движемся примерно в одном направлении, что вакцинироваться всё же нужно.

— Наказание, если оно будет, должно быть административным или сразу уголовным?

— Думаю, не уголовным. Административного должно быть достаточно.

— Вы не будете писать законопроект?

— Нет — я всё же не специалист по этой теме. Я — врач, 40 лет проработал в системе здравоохранения и у меня есть своя точка зрения, но в первую очередь я прислушиваюсь к точке зрения специалистов. Я по специальности психиатр-нарколог и могу с пеной у рта отстаивать позицию по теме, скажем, оказания помощи пьяницам, но не по этой теме.

Виталий Тимкив/РИА Новости

— Можно сказать, что вы проголосуете за законопроект, если он будет компетентно составлен с участием экспертов?

— Как говорят патологоанатомы: «Вскрытие покажет». Посмотрим — будет день, будет пища. Но что-то делать с этой ситуацией нужно. Я видел исследование о том, что многие поднимающие эту бучу даже не из России. Почему им так важно, как у нас проходит вакцинация? Какое им дело? Но они льют сюда этот информационный поток, к которому кто-то у нас прислушивается, не вакцинируется и погибает.

— Ранее был принят закон против фейков о коронавирусе. Разве он не должен бороться с этой проблемой?

— Думаю, это всё же несколько другое. Это не фейки о коронавирусе, а о вакцинах.