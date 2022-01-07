В Минздраве не нашли связи между застольем врачей и смертью пациента
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
11:41, 09 января 2022
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Минздрав Красноярского края не считает, что смерть пациента в больнице Лесосибирска наступила из-за неоказания ему вовремя помощи, передаёт «Подъём». Ранее сообщалось, что 56-летний мужчина умер, не дождавшись экстренной операции, так как врачи отмечали праздники и были пьяны. В ведомстве пообещали провести проверку.
Видео снято родственниками пациента. По предварительной информации главного врача Лесосибирской межрайонной больницы, два события между собой не связаны, — говорится в сообщении.
В то же время, в министерстве здравоохранения намерены тщательно проверить происходящее в этот период в медицинском учреждении, включая качество оказываемой медицинской помощи.
На ролике, который первоначально появился в Telegram-чате «ЧП Лесосибирск», видно, что врачи участвуют в застолье на рабочем месте.
По данным РЕН ТВ, в это время 56-летний мужчина находился в тяжёлом состоянии и ждал экстренной операции. Издание пишет, что по неподтвержденной пока информации, мужчина не дождался операции и скончался в больнице.