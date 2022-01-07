В Минздраве не нашли связи между застольем врачей и смертью пациента

Минздрав Красноярского края не считает, что смерть пациента в больнице Лесосибирска наступила из-за неоказания ему вовремя помощи, передаёт «Подъём». Ранее сообщалось, что 56-летний мужчина умер, не дождавшись экстренной операции, так как врачи отмечали праздники и были пьяны. В ведомстве пообещали провести проверку.

Видео снято родственниками пациента. По предварительной информации главного врача Лесосибирской межрайонной больницы, два события между собой не связаны, — говорится в сообщении.

В то же время, в министерстве здравоохранения намерены тщательно проверить происходящее в этот период в медицинском учреждении, включая качество оказываемой медицинской помощи.

На ролике, который первоначально появился в Telegram-чате «ЧП Лесосибирск», видно, что врачи участвуют в застолье на рабочем месте.