В Минздраве назвали причину половины случаев суицида

https://static.news.ru/photo/29f05196-f35a-11ea-b507-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Bilderbox/Global Look Press

Около половины случаев суицида так или иначе связаны с потреблением алкоголя. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

Об этом он сказал на пресс-конференции в ТАСС, посвящённой Всероссийскому дню трезвости, который отмечается 11 сентября. По его словам, это «не исключительно российский феномен».

Если говорить об исследованиях, которые проводились в нашей стране, по оценке российских экспертов, до 50% суицидов в той или иной степени ассоциированы с потреблением алкоголя, — заявил Салагай.

По его словам, принимаемые в РФ меры уже позволили сократить употребление алкогольной продукции до 9,16 литра на душу населения в год. Продажи алкоголя также снизились до 6 литров этанола на душу населения. Смертность от случайных отравлений алкоголем сократилась примерно на 10%, примерно на 6% снизилась заболеваемость алкогольными психозами.

Такие цифры говорят о том, что действительно принимаемые меры эффективны, — сказал он.

По словам замминистра, в первом и втором кварталах 2020 года при этом продажи алкоголя возросли. Он отметил, что эта проблема должна решаться на региональном и муниципальном уровнях.

Ранее NEWS.ru писал о том, что около 7,5 млн жителей РФ, по официальным данным, являются потребителями наркотиков. Из них свыше 2 млн — на регулярной основе. Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Владимир Винницкий.