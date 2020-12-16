В Минтруде предложили упростить оформление больничного

https://static.news.ru/photo/5ebc2b0e-4100-11eb-9749-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Минтруде России подготовили проект постановления, предусматривающего упрощение процедуры оформления больничных листов. В настоящее время он обсуждается в Российской трёхсторонней комиссии.

В ведомстве пояснили, что сейчас в большинстве регионов РФ реализуется механизм «прямых» выплат страхового возмещения из Фонда социального страхования. При этом работнику для их оформления приходится сообщать свои паспортные данные, СНИЛС и банковские реквизиты каждый раз при предоставлении бумажного листка нетрудоспособности работодателю.

Проект сокращает предоставление этой информации до одного раза — при поступлении на работу или в течение трудовой деятельности. Дополнительные справки у работника могут потребовать только в исключительных случаях, сообщает «Российская газета».

Ранее NEWS.ru писал, что с 14 декабря больничные можно оформить как в бумажном, так и электронном виде. Первый — в медучреждении, второй — дистанционно. Для бумажного необходимо предъявить удостоверение личности, а для электронного — СНИЛС.

Кроме того, больничный по уходу за ребёнком теперь не ограничен по сроку, но оплачиваемый период может составлять не более 15 дней. При наличии трёх детей электронный больничный можно оформить однократно на трёх детей, бумажный — на двух и ещё один — на третьего.