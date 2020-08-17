В Минтруд не поступало предложений о выходном для родителей первоклассников

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Минтруд России не получал предложений о предоставлении оплачиваемого выходного 1 сентября родителям первоклассников.

Специалисты Института прогрессивного образования выступили с предложением предоставить родителям первоклассников дополнительный оплачиваемый выходной.

По данным пресс-службы Минтруда, предложение в ведомство не поступало. При этом в министерстве отметили, что готовы обсудить подобную инициативу вместе с работниками и работодателями, передаёт РИА Новости.

К настоящему моменту в Минтруд данное предложение не поступало. При поступлении оно будет рассмотрено в установленном порядке с учётом мнений работников и работодателей, — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что на сегодняшний день Трудовой кодекс предусматривает возможность оформить на 1 сентября неоплачиваемый отпуск по согласованию с работодателем или приурочить ежегодный оплачиваемый отпуск к этой дате. Кроме того, работодатель может устанавливать дополнительные гарантии для работников, в том числе освобождать от работы родителей первоклассников 1 сентября с сохранением зарплаты.

По данным Минтруда, на некоторых предприятиях выходной для таких сотрудников уже установлен отраслевыми соглашениями, коллективными договорами или локальными актами.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Минтруд не поддержал предложение перенести 31 декабря 2020 года на один из предшествующих выходных дней, однако допустил такую возможность в 2021 году.