В Минстрое пояснили, как РПЦ может получить отсрочку коммунальных платежей

Русская православная церковь может договориться об отсрочке платежей за коммунальные услуги для храмов с ресурсоснабжающими организациями.
Об этом ТАСС
Мишустин перенаправил письмо патриарха в профильные ведомства. В Минстрое подтвердили получение письма от предстоятеля РПЦ. Представители ведомства отметили, что решение о предоставлении отсрочки может быть принято по соглашению сторон. Ресурсоснабжающие организации могут предоставить отсрочку или рассрочку платежей после обращения потребителей. В ведомстве добавили, что принятия дополнительных нормативных актов для этого не требуется.
Как писал NEWS.ru, свою просьбу об отсрочке коммунальных платежей для храмов патриарх Кирилл мотивировал сокращением объёма пожертвований от прихожан в связи с пандемией коронавируса.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен