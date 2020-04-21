В Минстрое пояснили, как РПЦ может получить отсрочку коммунальных платежей

https://static.news.ru/photo/72694508-83fd-11ea-9810-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Русская православная церковь может договориться об отсрочке платежей за коммунальные услуги для храмов с ресурсоснабжающими организациями.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой об отсрочке коммунальных платежей.

Мишустин перенаправил письмо патриарха в профильные ведомства. В Минстрое подтвердили получение письма от предстоятеля РПЦ. Представители ведомства отметили, что решение о предоставлении отсрочки может быть принято по соглашению сторон. Ресурсоснабжающие организации могут предоставить отсрочку или рассрочку платежей после обращения потребителей. В ведомстве добавили, что принятия дополнительных нормативных актов для этого не требуется.

Как писал NEWS.ru, свою просьбу об отсрочке коммунальных платежей для храмов патриарх Кирилл мотивировал сокращением объёма пожертвований от прихожан в связи с пандемией коронавируса.