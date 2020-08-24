В Минсельхозе объяснили необходимость маркировки домашних животных

Основная цель введения обязательной маркировки животных — обеспечение прослеживаемости животных и продукции животноводства, сообщили в Минсельхозе. Маркировка позволит предотвращать распространение заразных болезней животных, а также выявлять источники и пути распространения их возбудителей.
Владельцы животных будут маркировать питомцев за свой счёт. Они смогут выбрать тип чипирования: бирка, тавро, татуировки, ошейник, кольца и прочие. На текущий момент законопроект проходит процедуру межведомственного согласования. Внесение документа в правительство планируется осенью 2020 года, рассмотрение в Государственной думе ожидается в осеннюю сессию.
После принятия законопроекта перечень животных, подлежащих маркированию, и сроки маркирования будут утверждаться правительством, а процедура и способы маркирования для конкретных видов животных, в том числе безнадзорных, будут прописаны в Ветеринарных правилах маркирования и учёта животных.
Минсельхоз России обращает внимание, что привлечение к ответственности за нарушение данных ветеринарных правил будет возможно только после их принятия. Кроме того, при рассмотрении вопроса о сроках маркирования и учёта определённых видов животных может быть проведена оценка целесообразности введения переходного периода, в течение которого штрафы не будут взиматься, — подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что процедура принятия ветеринарных правил и перечня животных, подлежащих маркированию, включает в себя общественное обсуждение. После принятия законопроекта разработанные акты появятся на Федеральном портале проектов нормативных актов.
Как ранее писал NEWS.ru, жителей России обяжут маркировать животных с 2021 года. За отказ россиянам грозит штраф от 500 до 1000 рублей. Минсельхоз был вынужден подготовить второй вариант изменений в закон в связи с тем, что первый не приняли в администрации правительства РФ.
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