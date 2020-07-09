В Минпросвещения не опасаются за здоровье школьников во время ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/baec5d1e-c1d4-11ea-9567-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что единый государственный экзамен проходит в штатном режиме. Нет никаких опасений за здоровье его участников.

Мы видим, что он проходит штатно. Также никаких опасений за здоровье участников ЕГЭ процедура не вызывает сегодня, — рассказал Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что с момента старта ЕГЭ — с пятницы, 3 июля — не было зафиксировано серьёзных нарушений.

Основная волна сдачи ЕГЭ продлится до 23 июля, а резервные дни намечены на 24–25 июля. Те, кто по уважительной причине не сдаст экзамен в эти сроки, смогут подтвердить знания в период с 3 по 8 августа. Испытания этом году сдадут только выпускники, планирующие поступить в вузы. Для участия в ЕГЭ зарегистрировались около 714 тысяч граждан. 29 и 30 июня состоялся пробный экзамен.

NEWS.ru писал, что в недалёком будущем знания школьников могут начать оценивать на основе так называемого цифрового следа — информации о мероприятиях, в которых ученики принимают участие, а также о выполнении тестовых заданий. Такое мнение высказал Анзор Музаев.