В Минобрнауки рассказали, как в России поддерживают участников СВО Минобрнауки: на бесплатное обучение переведены около тысячи участников СВО

Порядка тысячи участников спецоперации на Украине и около 900 членов семей военнослужащих переведены на бесплатное обучение в российских вузах, говорится в Telegram-канале Минобрнауки. Сообщается, что скидки на обучение получили около двух тысяч участников СВО и около четырех тысяч членов семей военных. В ведомстве добавили, что в вузах России создали почти 300 подразделений по работе с участниками боевых действий на Украине.

Поддержка при обучении: переведены на бесплатное обучение около 1000 участников СВО, около 900 членов семей военнослужащих, — следует из публикации.

Ранее сообщалось, что участники СВО и их дети смогут перевестись на бесплатное обучение в колледжах и вузах. Соответствующий закон вступил в силу 1 сентября 2023 года. При этом учащиеся не должны иметь академических задолженностей, дисциплинарных взысканий или долгов по оплате обучения. Данная льгота будет действовать до 31 августа 2024 года.

В феврале президент России Владимир Путин поручил до 1 марта распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на участников СВО и членов их семей. Речь идет о том, чтобы не учитывать предусмотренные в программе условия, касающиеся возраста и семейного положения граждан. Ответственным за выполнение поручения назначен глава российского правительства Михаил Мишустин.