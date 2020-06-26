Глава Минкультуры пообещала исключить повторение дела Серебренникова

https://static.news.ru/photo/67043e48-b7a6-11ea-b6eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Министерства культуры России Ольга Любимова сообщила о разработке мер по предотвращению хищений. Также в создании примет участие и культурное сообщество. Такие меры ведомство приняло для избежания ситуаций, подобных «Седьмой студии».

Министерство совместно с культурным сообществом прорабатывает системные меры, которые должны исключить подобного рода трагические сюжеты, когда художник и творец соприкасается с деньгами, сметами, — говорится в сообщении.

Проект «Седьмая студия» запустили в 2011 году с целью популяризировать современное искусство. За три года на эти цели было выделено более 214 млн рублей. Следователи считают, что планы мероприятий содержали заведомо недостоверные данные об их стоимости.

Сегодня, 26 июня 2020 года, суд признал виновным режиссёра Кирилла Серебренникова в хищении субсидий на проект «Платформа». На скамье подсудимых также оказались продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский. В Кремле отказались комментировать решение по делу.

Как писал NEWS.ru, к зданию суда для поддержки Серебренникова пришли рэпер Oxxxymiron, актриса Юлия Ауг и артисты «Гоголь-центра». Полицейские попросили их соблюдать социальную дистанцию.