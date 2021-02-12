В МГУ подтвердили рекорд по количеству снега в Москве

https://static.news.ru/photo/7cae96fc-6ec2-11eb-afa8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно данным с метеостанции на ВДНХ, за 13 февраля выпало примерно 18 мм осадков, что больше предыдущего рекорда, зарегистрированного в 2019 году, рассказал доцент географического факультета МГУ Павел Константинов.

По его словам, за все дни снегопада, который начался 11 февраля, сугробы в столице выросли на 20 сантиметров.

Надо отметить, что наибольшее количество снега, скорее всего, выпало на юге столицы и области, а также в Новой Москве. Так, на западе, в Немчиновке, высота сугробов за двое суток выросла с 40 до 78 сантиметров, — цитирует Константинова РИА Новости.

Как сообщили в Гидрометцентре, предыдущий рекорд по количеству снега фиксировался в 2019 году, когда в городе выпало 13,6 мм осадков за сутки.

Как писал NEWS.ru, ранее директор Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что со следующей недели, с 15 февраля, Москву ожидает чудная зима, описанная Пушкиным. Поэт восхитился временем года в стихотворении «Зимнее утро».