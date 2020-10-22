В метро Москвы 22 октября 97% пассажиров были в масках

https://static.news.ru/photo/8ef8dd70-146a-11eb-8feb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В четверг утром, 22 октября, в метро Москвы 97% пассажиров были в масках, следует из сообщения столичного дептранса.

Как уточняется в Telegram-канале ведомства, наибольшее количество пассажиров без масок наблюдалось на станциях «Савёловская», «Щёлковская», «Новогиреево», «Семёновская» и «Тёплый Стан». Людей, не соблюдающих перчаточно-масочный режим, не пускали в метро.

В дептрансе также напомнили о важности соблюдения мер профилактики распространения коронавируса.

Маска и перчатки — это не только способ существенно снизить риск заражения вирусами, но и уважение к другим людям, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее NEWS.ru писал, что популяционный иммунитет к коронавирусу в 10 российских регионах вырос в полтора-два раза. Об этом рассказал глава Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера доктор медицинских наук Арег Тотолян.

Он отметил, что первый этап популяционного исследования проводился в июне. Он показал повышение иммунитета более чем на 20% в семи регионах.