В МЧС назвали самое опасное место для грибников

https://static.news.ru/photo/e2e4d2c8-e43a-11ea-bf71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты МЧС рассказали, куда не стоит отправляться за грибами и как обезопасить себя во время сбора грибов.

По словам спасателей, самое опасное место для грибников — это болото. В такой местности почва двигается под ногами, силы тратятся в два раза быстрее. Поэтому не лишним будет взять с собой палку на два метра выше собственного роста и избегать мест, где нет деревьев и кустов.

Большую опасность представляют места, где чувствуется, как почва ходит под ногами, и на поверхности видны расходящиеся волны. В качестве страховки найдите крепкую и лёгкую, не очень толстую палку. Она должна быть выше вас (на два – три метра метра) и не ломаться при ударе о землю. Двигайтесь без спешки, придерживаясь мест с кустарником, деревцами, кочками, — привели слова сотрудников МЧС в РИА Новости.

Также опасно отправляться за грибами ночью или в плохую погоду (сильный ветер и дождь, гроза). Отправляясь за грибами, нужно надеть специальную одежду, чтобы защитить себя от клещей, взять заряженный мобильный телефон.

Собираясь за дикоросами, необходимо сообщить родным и близким, куда и по какому маршруту будете идти. Обязательно ознакомьтесь с прогнозом погоды и в случае ухудшения климатических условий, таких как шквалистый ветер, проливной дождь или гроза, лучше воздержаться от похода. Обязательно возьмите заряженный мобильный телефон, для того чтобы вызвать спасателей по телефону 101 или 112, если потеряетесь, — привели слова специалистов в агентстве.

Как писал NEWS.ru ранее, поисковый отряд «Лиза Алерт» напомнил о правилах безопасности в лесу. Предостережение относится ко всем грибникам и просто любителям прогулок по лесу. Волонтёры-спасатели отметили, что грибникам лучше выбирать яркую и тёплую одежду, чтобы в случае чего спасатели смогли легко найти заблудившегося человека. Кроме того, лучше не ходить в лес в одиночку и сообщить близким людям о маршруте.