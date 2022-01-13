В Магнитогорске запретили участвовать в крещенских купаниях без QR-кодов

Жители Магнитогорска, желающие окунуться в прорубь на Крещение, смогут это сделать только при предъявлении QR-кода. Его нужно будет предъявить при входе в помещение для переодевания, сообщили в пресс-службе администрации города в социальной сети «ВКонтакте».

В мэрии пояснили, что для крещенских купаний организованы три купели на территории водно-гребной базы спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск». Все желающие смогут совершить погружение в прорубь 18 и 19 января.

На месте будут дежурить бригады скорой помощи и спасатели, сотрудники ГИБДДД и УМВД обеспечат безопасность при проведении мероприятия. Для удобства горожан обустроят отапливаемые помещения для переодевания и обогрева. В соответствии с требованием Роспотребнадзора вход в эти помещения возможен только при предъявлении QR-кода, — говорится в сообщении.

В мэрии также предупредили, что купание в самостоятельно оборудованных прорубях может быть опасным для жизни и здоровья.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что прививка от коронавируса не является препятствием для купания в проруби на Крещение. В то же время он порекомендовал воздержаться от погружения в купель людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за риска возникновения спазмов.