Гинцбург ответил, можно ли купаться на Крещение после вакцинации

Вакцинация против коронавирусной инфекции не является препятствием для купания в проруби на Крещение. Об этом рассказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, его слова передаёт ТАСС.

Вакцинация не может быть взаимосвязана с купанием. Если человек искупается в проруби, и это для него не стрессовое состояние, и у него не будет спазмов сердечных в первую очередь, то процесс вакцинации никак не повлияет, — сказал учёный.

При этом он предупредил, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями окунаться в прорубь не рекомендуется.

Если человек не тренирован и предрасположен к гипертонии, то лучше ему этого не делать, чтобы у него инсульта и инфаркта не было, — отметил Гинцбург.

Русская православная церковь отмечает Крещение Господне 19 января.

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