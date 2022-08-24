В Крыму отреагировали на требование Турции вернуть полуостров Украине Зампред Госсовета Крыма Бобков: Турция хочет усидеть на двух стульях, требуя вернуть полуостров Украине

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Турция, как «хитрый игрок» и один из самых противоречивых членов НАТО, пытается усидеть на двух стульях, требуя вернуть полуостров Украине, заявил NEWS.ru зампред Госсовета Крыма Владимир Бобков. Он также призвал спокойно относиться к подобным призывам из Анкары. Бобков предположил, что подобные заявления президента республики Реджепа Эрдогана и его представителя Ибрагима Калына направлены не только международному сообществу, но и тем избирателям, чьей поддержкой он похвастаться не может накануне выборов главы государства в 2023-м.

Турция — один из самых противоречивых членов НАТО. Она десятилетиями пытается усидеть на двух стульях. Ее положение в НАТО идет несколько дальше и вынуждает вести диалог не только с партнерами, определенными ею в поствоенный период, но и искать стратегические перспективы. Это и толкает Анкару искать поддержку в лице РФ и других стран, не разделяющих прозападный курс. И России важно сохранять диалог с Турцией и к таким заявлениям нужно относиться спокойно, — добавил Бобков.

Спикер напомнил, что и сама Турция не лишена, вопреки правилам приема в НАТО, территориальных споров — проблемы Кипра, до сих пор жестко разделенного на сферы влияния и этнические зоны, «хотя здесь вопрос больше в защите прав турецкого населения острова».

Говоря о своем отношении к Крыму, Эрдоган обращается не столько к международному сообществу, сколько к самим турками, к тем избирателям, поддержкой которых он похвастаться не может. Его положение неоднородно и неоднозначно, — рассказал Бобков.

Накануне представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Крым должен быть возвращен Украине в случае подписания соглашения между Москвой и Киевом. Он подчеркнул, что Анкара по-прежнему считает незаконным вхождение полуострова в состав России.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев вернет контроль над Крымом любыми средствами. Он отметил, что не намерен консультироваться с другими странами о том, как достичь этой цели. Зеленский также назвал возвращение Крыма «реанимацией мирового правопорядка». По его словам, переговоры между Киевом и Москвой возможны только после того, как российские войска покинут территорию Украины.