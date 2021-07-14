В Крыму нашли плантацию конопли в молитвенном доме

В Нижнегорском районе республики Крыма обнаружили участок с коноплёй возле молитвенного дома мусульманской общины. Садом занимался пенсионер-инвалид, передаёт Daily Storm.

Заместитель муфтия мусульман Крыма Эсадуллах Баиров назвал произошедшее вопиющим нарушением закона.

Все виновные, без сомнения, будут наказаны по всей суровости закона. Никакого покрывательства не может быть. Ислам это все в корне порицает: сбыт, выращивание, фасовка и так далее. Тем более на территории священного заведения. Мы это порицаем, — прокомментировал Баиров.

Также о ситуации высказался глава поселения Дрофино Эскендер Паниев. Его слова приводит издание «Подъём».

Шок, и ещё какой! Мы со всем этим будем разбираться в своём кругу. Это ситуация из ряда вон, — высказался Паниев.

«Предположительно наркотические средства» сотрудники полиции изъяли.

Ранее сообщалось, что за производство наркотических веществ задержаны два студента-медика в Дагестане. Им грозит лишение свободы сроком до 20 лет.