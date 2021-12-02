В Кремле прокомментировали размещение комплекса «Бастион» на Курилах

Россия может размещать военные объекты на своей территории там, где считает целесообразным, это суверенное право государства. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что такие решения оборонное ведомство согласовывает с главой государства. Его слова передаёт РИА Новости.

Россия вольна размещать на своей территории те объекты и в тех районах нашей страны, которые считает целесообразным, это наше суверенное право, это право любого государства. Вряд ли оно может кем-то оспариваться, — заявил Песков.

Ранее сообщалось, что расчёты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеaнского флота России заступили на дежурство на необитаемом острове Мaтуа в центре Курильской гряды.

Отмечается, что «Бастион» способен защищать побережье длиной более 600 км. Удалённость позиции комплекса от береговой линии может составлять 200 км.

В конце ноября японский премьер Фумио Кисида заявил, что готов при необходимости отдать приказ о нанесении превентивных ударов по базам противника. Токио пойдёт на это в оборонных целях, добавил он, выступая в лагере Асака сухопутных сил самообороны страны.

В Японии считают, что суверенитет страны распространяется на южные острова Курильской гряды.