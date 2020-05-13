В Кремле поддержали идею награждать врачей за борьбу с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/d60b586e-9512-11ea-a76e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предложение отметить врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией, поддержали в Кремле. Медики будут награждены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нет сомнений, — сказал Песков, отвечая на предложение о награждении врачей, высказанное министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 4,2 млн человек, более 291 тысячи умерли, более 1,4 млн выздоровели, передаёт РИА Новости.

На 13 мая в России выявлен 242 271 случай коронавирусной инфекции (+ 10 028 за последние сутки), 48 003 выздоровели (+4491 за последние сутки), скончались 2212 пациентов (+96 за последние сутки).

Как ранее писал NEWS.ru, студентам старших курсов медицинских вузов нельзя угрожать отчислением, чтобы заставить работать с больными COVID-19, заявил Мурашко.