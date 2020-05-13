Глава Минздрава РФ запретил угрожать студентам-медикам отчислением

https://static.news.ru/photo/cb7d1064-9511-11ea-9b1f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: kremlin.ru

Студентам старших курсов медицинских вузов нельзя угрожать отчислением, чтобы заставить работать с больными COVID-19, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

При этом он отметил, что дефицит таких студентов наблюдается. По его словам, помощь учащихся нужна в лабораториях, на амбулаторном приёме, для забора анализов, а также для работы на входе в медучреждение — замера температуры.

Система испытывает дефицит, но не в полном объёме в студентах 4-5-6 курса, — цитирует его «Интерфакс».

Мурашко добавил, что при этом нельзя получать согласие на работы с короноварисными больными с помощью угроз. Например, разговоров об академической задолженности или отчислении «быть не должно».

Ранее, как писал NEWS.ru, Мурашко сообщил о достигнутой с Министерством образования договорённости привлекать студентов медфакультетов к работе в условиях нехватки медперсонала на фоне пандемии коронавируса.